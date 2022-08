Sicurezza sulle strade: sistema di rilevamento delle infrazioni per chi passa con il rosso sulla Flacca

Attivo da oggi, mercoledì 10 agosto, sulla Flacca a Gaeta un sistema di rilevamento delle infrazioni di passaggio con il semaforo rosso.

Il sistema, fa sapere l’Amministrazione comunale, è stato predisposto in alcuni punti nevralgici in cui “risulta necessario garantire maggiori livelli di sicurezza”. Gli impianti semaforici interessati sono tutti collocati sulla via Flacca e riguarderanno:

- l’intersezione con Via Europa, direzione Roma;

- l’intersezione con Via Fontania, direzione Napoli;

- l’intersezione con Lungomare Caboto, direzione Napoli.

“L’attivazione del sistema contribuirà ad innalzare la tutela della sicurezza stradale, in modo particolare in tratti dove si rilevano criticità, nei quali si sono verificati in passato gravi incidenti, in alcuni casi anche mortali - aggiunge in una nota il Comune di Gaeta -. A tal proposito, l’Amministrazione si era già adoperata tramite lavori di messa in sicurezza, nello specifico negli incroci con Via Cristoforo Colombo e Via degli Eucalipti, attraverso la realizzazione di intersezioni rialzate, con il duplice obiettivo di favorire il passaggio dei pedoni e di ridurre la velocità dei veicoli in transito. L’intervento sarà seguito da ulteriori azioni, tra cui il potenziamento dell’illuminazione e della segnaletica nei punti ad alta intensità di traffico e in cui si riscontra un maggiore pericolo per la viabilità, a tutela dell’incolumità dei cittadini”.