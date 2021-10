"Ti ci porto io a Sermoneta": bus navetta per visitatori e turisti nei fine settimana di ottobre

“Ti ci porto io a Sermoneta”: questo il progetto fortemente voluto dall’Amministrazione in collaborazione con la società Gioiabus che si pone come obiettivo quello di incentivare la visita alle bellezze del territorio e offrire un’opportunità a turisti e visitatori di non dover utilizzare l’auto per spostarsi.

Si tratta di un servizio di bus navetta che, dopo il successo del servizio nei mesi estivi, è stato prorogato anche per tutti i fine settimana di ottobre: un autobus collega la stazione di Latina-lato Sermoneta, il giardino di Ninfa, l’Abbazia di Valvisciolo e il centro storico di Sermoneta con otto corse giornaliere.

“Dopo le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, si sta sviluppando il ‘turismo di prossimità’, alla riscoperta delle bellezze dei territori da parte di visitatori provenienti dalla provincia di Latina e da Roma - spiegano dal Comune con una nota -. Per limitare il traffico veicolare e tutti i problemi ambientali che ne derivano, l’Amministrazione ha ottenuto uno specifico finanziamento da parte della Regione per incrementare il trasporto locale nei fine settimana”.

Il servizio è attivo dalle 8.30 dalla stazione ferroviaria con corse intervallate di un’ora e fino alle 18.30, armonizzate agli orari di arrivo e partenza dei treni e con tappe a Ninfa, Valvisciolo e fino al borgo medievale. Il biglietto, del costo di 1,20 euro, può essere fatto direttamente a bordo. I turisti troveranno ad attenderli un pulmino ben riconoscibile a loro disposizione.

“Vogliamo incentivare il turismo senza appesantire il traffico locale e, anzi, consentire a chi arriva a Sermoneta col treno di potersi muovere comodamente utilizzando i mezzi pubblici – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – . Vogliamo che il turista possa avere l’opportunità di godere delle nostre eccellenze senza la necessità dell’auto”.

Gli orari

partenza Stazione ferroviaria lato Sermoneta

8.30 - 9.30 - 10.30 - 11.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 – 18.30

Giardino di Ninfa

8.45 - 9.45 - 10.45 - 11.45 - 15.45 - 16.45 - 17.45 - 18.45

Abbazia di Valvisciolo

8.50 - 9.50 - 10.50 - 11.50 - 15.50 - 16.50 - 17.50 – 18.50

Sermoneta Centro Storico

9.05 - 10.05 - 11.05 - 12.05 - 16.05 - 17.05 - 18.05 – 19.05

Rientro in Stazione

9.25 - 10.25 - 11.25 - 12.25 - 16.25 - 17.25 - 18.25 - 19.25