Sermoneta, si lavora per portare la fibra ottica in tutto territorio: interventi a Doganella

Prosegue la collaborazione tra Tim e Comune di Sermoneta per la fibra ottica su tutto il territorio comunale: sono iniziati in questi giorni, infatti, i lavori nella borgata di Doganella di Ninfa. Si tratta, spiegano dal Comune, “della tecnologia mista Fibra-Rame (FTTC, Fiber To The Cabinet), che consente di navigare fino a 200 Mbit/s in accesso”. Questo consentirà, già dal mese di febbraio 2021, l'arrivo della fibra alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Doganella, all’ufficio postale sempre di Doganella e alle attività commerciali della borgata, oltre naturalmente alle famiglie: tutti coloro che usano la rete internet avranno una marcia in più e potranno navigare con una velocità decisamente maggiore.

“Quella di estendere la rete anche nelle zone non ancora servite dalla fibra per navigare in internet - spiega l’Amministrazione - era un impegno preso esattamente un anno fa, quando terminò la prima fase del cablaggio del territorio comunale”. E la fibra sarà propedeutica anche al potenziamento della videosorveglianza in zona, per il quale l’amministrazione comunale ha passato già la prima fase selettiva per ottenere un finanziamento da parte del ministero dell’Interno.

“È fondamentale disporre di un’infrastruttura tecnologica avanzata, sostenibile e di sicura affidabilità – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – questo consentirà ai cittadini e alle imprese di usufruire di servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani. Mai come in questo momento di emergenza sanitaria, la linea veloce risulta indispensabile sia per il lavoro in smart working, sia per la didattica a distanza dei nostri studenti. Grazie a TIM stiamo facendo crescere il nostro territorio, ma il nostro impegno non si ferma: continueremo a lavorare con TIM per estendere la fibra su tutto il resto della pianura, come la zona industriale e la borgata di Tufette”.