Sermoneta, potenziata la fibra ottica: disponibili nuovi allacci. Quali sono le zona interessate

Potenziata ancora la fibra ottica a Sermoneta. A seguito delle istanze dei cittadini e dele richieste presentate dall’Amministrazione comunale, la Tim ha potenziato il collegamento in fibra ottica dell’armadio stradale che serve le zone di Pontenuovo e Carrara per consentire a imprese e cittadini di utilizzare internet veloce,.

L’iniziativa, vista l’altra richiesta da parte di famiglie e attività economiche, vuole andare incontro alle crescenti esigenze di connettività in un periodo in cui la linea internet per smart working e didattica a distanza sono diventati fondamentali. I cittadini ora possono fare richiesta di allaccio direttamente al gestore.

“Sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare, ma la strada è tracciata – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli –. Quello della fibra è stato uno dei primi interventi della nostra amministrazione appena insediata, con lo sblocco dei lavori fermi da tre anni e la copertura della fibra per centro storico, Pontenuovo, Sermoneta Scalo, Bivio di Doganella, Carrara e Monticchio. A febbraio di quest’anno si sono invece conclusi i lavori per la fibra a Doganella, mentre ora è stata potenziata la rete sempre a Pontenuovo-Carrara con l’installazione di nuovi armadi. Ora l’obiettivo sarà quello di portare la fibra su tutto il territorio comunale, come a Tufette, nelle zone di campagna ancora non coperte”.

“È fondamentale disporre di un’infrastruttura tecnologica avanzata, sostenibile e di sicura affidabilità – spiega il delegato ai lavori pubblici Nicola Minniti – questo consentirà ai cittadini e alle imprese di usufruire di servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani. Con l’emergenza sanitaria, è apparso ancora più chiaro come sia indispensabile avere un’infrastruttura per la linea veloce. Grazie a TIM stiamo facendo crescere il nostro territorio”.