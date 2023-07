Rifiuti ingombranti, partita la raccolta a domicilio: in tre mesi oltre 200 richieste

Bilancio positivo, nel comune di Sezze, per i primi tre mesi del servizio di raccolta gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche. Dall'attivazione del servizio da parte della Spl Sezze e nei primi 90 giorni, sono state accolte 216 richieste, 175 delle quali evase dal personale della società.

Numeri che certificano la bontà della decisione assunta dalla società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani ma che vengono visti anche in un’ottica più generale, con la convinzione di proseguire su questa strada. Lo spiega Antonio Ottaviani, amministratore unico della Servizi pubblici locali Sezze spa: “Abbiamo raccolto un numero enorme di richieste che siamo riusciti a evadere togliendo l’impaccio alla cittadinanza di liberarsi dei propri rifiuti ingombranti, troppo spesso, purtroppo, in modo errato e in zone della nostra città nelle quali si creano discariche a cielo aperto. Il servizio gratuito e domiciliare dei rifiuti ingombranti, unito alle isole ecologiche itineranti che abbiamo realizzato sul territorio, ci ha permesso di risolvere diverse criticità che avevamo riscontrato sin dall’insediamento di questa governance. La strada intrapresa – ha spiegato ancora – è quella giusta e continueremo a seguirla. Torniamo ad invitare la cittadinanza a prenotare il proprio ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti al numero verde dedicato oppure tramite l’app Junker. Resta chiaramente attiva la possibilità di andare a conferire direttamente nel nostro centro raccolta di via Vallepazza o seguirci per nuove isole ecologiche itineranti che stiamo programmando".

"Per qualche settimana – ha concluso Antonio Ottaviani – allenteremo con il servizio perché i nostri mezzi sono impegnati nella consegna dei mastelli per l’estensione della raccolta porta a porta su tutto il territorio. Una volta terminata questa fase i ritiri proseguiranno senza intoppi”.