Rifiuti, la raccolta porta a porta si estende sull'intero territorio di Sezze

Si estende, su tutto il territorio del comune di Sezze, il servizio di raccolta differenziata porta a porta. “Quella che partirà domani, lunedì 7 agosto 2023, è una vera e propria sfida che come società abbiamo deciso di affrontare”, commenta l’ingegner Antonio Ottaviani, amministratore unico della Servizi Pubblici Locali Sezze che si occupa della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

“Abbiamo deciso, di concerto con l’ente - spiega Ottaviani - di estendere il servizio di raccolta a domicilio anche in quelle zone in cui finora non era stato possibile, coprendo le circa 1.500 utente rimaste ancora al conferimento indifferenziato nei 60 cassonetti stradali ancora presenti. In queste settimane abbiamo messo in campo un’azione mirata e su più fronti, prima organizzando incontri di quartiere nei quali abbiamo spiegato da un lato ai residenti delle nuove zone interessate dal servizio come si sarebbe svolto, dall’altro, a chi la faceva già, come farla in modo più efficace. Contestualmente – ha proseguito l’amministratore della Spl Sezze – abbiamo consegnato ai residenti delle nuove zone interessate dal servizio i mastelli per conferire nel modo migliore possibile, abbiamo distribuito a tutta la cittadinanza (tramite avvisi, volantini, brochure e sui nostri canali istituzionali e social) i nuovi calendari divisi in due zone e infine abbiamo rimosso dalle strade gli odiosi cassonetti, che molti problemi avevano creato in questi anni, con tanti cittadini che andavano a conferire lì i propri rifiuti domestici e non solo, non permettendoci mai di raggiungere percentuali di raccolta differenziata competitive”.

Domani quindi si darà il via al nuovo calendario e alla raccolta porta a porta sul 100% del territorio setino e c'è ottimismo sui risultati che arriveranno: “Non sono così presuntuoso da dire che non ci sarà alcun problema e che da domani tutta la città sarà perfetta sotto il profilo dell’ambiente, ma sono comunque molto fiducioso - conclude Ottaviani - Molti cittadini hanno capito l’importanza di questa operazione che abbiamo deciso di mettere in campo e che sarà solo la prima di una lunga serie. È intenzione della Spl fornire a tutte le utenze i nuovi mastelli e mettere tutti nelle condizioni di inquinare meno. Siamo tutti consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto, ma abbiamo molta fiducia nel senso civico dei nostri concittadini. Quello che chiedo loro è solo un po’ di pazienza in questa prima fase. Quando poi saremo riusciti a metterci a regime, sono convinto che questa città sarà più pulita, i costi del servizio diminuiranno ed avremo tutti fatto qualcosa per noi stessi e per chi vive questa città insieme a noi”.