Sistema dei rifiuti, confronto pubblico sul futuro della provincia

‘I Rifiuti del Lazio, quale Futuro’: questo il tema del confronto pubblico organizzato dal circolo Legambiente Sezze insieme a Legambiente Lazio per martedì 24 maggio alle 17.30 presso il centro sociale Calabresi di Sezze. Nelle intenzioni dei promotori l’iniziativa vuole “accompagnare la diffusione delle buone pratiche e l’individuazione delle strade virtuose in termini di riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero in una fase nella quale si assiste in questo territorio all’individuazione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare la discarica di servizio della provincia di Latina, ma anche all’apertura del biodigestore anaerobico a Pontinia e quella imminente di Latina Scalo, e in attesa di conoscere l’impiantistica finanziata dal bando Pnrr”.

“Tra le difficoltà di alcuni territori in termini di raccolta differenziata e le altrettante eccellenze che allo stesso modo cominciano a moltiplicarsi in tutto il Lazio - dichiarano Fabrizio Paladinelli presidente del Circolo Legambiente di Sezze e Roberto Scacchi Presidente di Legambiente Lazio - c’è bisogno di continuare a spingere gli esempi virtuosi e inserire ogni tassello dell’economia circolare ancora necessario, in particolare nel territorio pontino dove i parametri di raccolta differenziata possono migliorare in maniera determinante e veloce, con l’impegno della cittadinanza, degli amministratori e delle aziende; trasformando i rifiuti in risorsa e puntando dritti verso le politiche di sostenibilità ambientale”.

All’appuntamento saranno presenti tra gli altri Paolo Rinaldi, Director Of Operations Italy BOOs Anaergia, Silvio Ascoli direttore generale Abc Latina, Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Annalisa Muzio Presidente Commissione sviluppo e tutela del territorio, ambiente ed ecologia della Provincia di Latina.