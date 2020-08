Sperlonga scelta da Tim: è tra le protagoniste dei nuovi spot nazionali sulla fibra

Sperlonga tra le protagoniste dei nuovi spot Tim pianificati sulle principali emittenti TV e che raccontano come in soli 5 mesi la connessione ultrabroadband sia stata estesa in 2.000 comuni italiani, situati prevalentemente in aree rurali o a bassa densità abitativa.

La “cartolina” fotografica del comune sul litorale pontino, accompagnata da un sottofondo musicale in stile “Intervallo TV”, descrive insieme alle altre immagini l’arrivo della copertura a banda ultralarga di Tim che “accende” i panorami di una selezione di comuni distribuiti tra Nord, Centro e Sud dell’Italia.

Il claim finale “E andiamo avanti” testimonia ancora una volta l’impegno dell'azienda che continua ad accelerare sul piano di copertura a banda ultralarga raggiungendo ancora più famiglie e imprese con la fibra e l’internet veloce soprattutto nelle “aree bianche” del paese. La campagna è realizzata dalla Funzione Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, agenzia Havas.