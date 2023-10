Proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti Asl, Uil Fpl: "Mancata attuazione degli accordi"

La Uil Fpl di Latina proclama lo stato di agitazione sindacale dei lavoratori della Asl pontina. In una nota il sindacato spiega la ragioni e le criticità. "La Uil Fpl Latina è fortemente convinta che il buon funzionamento di un'azienda passi anche attraverso le buone relazioni sindacali interne - Infatti, le numerose e puntuali azioni sindacali sinora messe in campo hanno voluto unicamente garantire sia l’efficienza e l’efficacia dei servizi sanitari rivolti all’utenza sia il benessere organizzativo ed economico dei lavoratori dipendenti. Purtroppo - aggiunge il segretario provinciale Giancarlo Ferrara - dopo mesi di trattative e la sottoscrizione di svariati accordi, la scrivente deve constatare una mancata applicazione dei regolamenti riguardanti questioni di estrema importanza per il raggiungimento degli obiettivi. Pertanto, la Uil Fpl, chiede quali siano le motivazioni oggettive che impediscono l’attuazione degli accordi già sottoscritti in contrattazione decentrata".

Nello specifico le questioni riguardano: gli incarichi di funzione, di coordinamento e professionali; il bando per il riconoscimento del Dep anno 2023; la mobilità e gli spostamenti aziendale; le progressioni verticali. "Oltretutto - commenta ancora il sindacalista - perché negare ai lavoratori della Asl Latina le giuste aspettative economiche e professionali? Infine, chi compenserà le somme perse e le carriere negate? La nostra organizzazione sindacale ritiene questa situazione inaccettabile poiché lede profondamente le legittime prerogative giuridiche ed economiche dei lavoratori dipendenti. Per questo si adopererà con tutti gli strumenti a disposizione affinché venga salvaguardato il diritto dei lavoratori dipendenti. Per questi motivi preannuncia la ripresa dello stato di agitazione sindacale, sospeso a suo tempo per l’inizio della contrattazione decentrata aziendale".