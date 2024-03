Partita del Latina e mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi: le strade chiuse in centro

Stop al traffico in parte del centro a Latina nella giornata di sabato 30 marzo in occasione di due diversi appuntamenti in programma in città. Si svolgeranno infatti, in contemporanea, il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi in piazza del Quadrato e la sfida di calcio tra il Latina e il Foggia allo stadio Francioni.

Sono state quindi pubblicate sull’albo pretorio del Comune due distinte ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta lungo alcune vie del centro città. In particolare, per consentire lo svolgimento del mercato è stato istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, in piazza del Quadrato, in via M. D’Azeglio (tratto compreso tra l’uscita del parcheggio e piazza del Quadrato) e viale Italia dalle 00.01 alle 23.59 del 30 marzo.

Per favorire entrambi gli eventi, poi è stato disposto il divieto di circolazione in viale Vittorio Veneto (tratto compreso tra via dei Mille e via Curtatone), via Pastrengo (tratto compreso tra via Villafranca e viale Vittorio Veneto) e via Castelfidardo (tratto compreso tra via Villafranca e viale Vittorio Veneto) dalle 14 fino a cessate esigenze.

Sono autorizzati al transito residenti accedenti alle proprietà private, autorizzati, forze dell’ordine e mezzi di soccorso.