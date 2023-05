Studenti di Cisterna alle finali dei Giochi Matematici: il sindaco li riceve e si congratula

Due alunni della scuola primaria e sette della secondaria di Primo grado dell’istituto comprensivo Plinio Il Vecchio di Cisterna sono alle finali dei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici 2023. Il sindaco Valentino Mantini questa mattina li ha ricevuti nella sala consiliare per complimentarsi con loro e consegnare un attestato di congratulazioni. Si tratta di Riccardo Fieramonti e Diego Mastrantoni della scuola primaria Giovanni Cena, Beatrice Cappelletti, Davide Fieramonti, Pietro Formato, Federica Frainetti, Iacopo Pietrarota, Christian Polinari, Alessandro Seneca della scuola secondaria di primo grado.

Con loro anche i genitori e gli insegnanti di matematica Marina Del Ferraro, referente dei Giochi Matematici per il plesso Cena, Patrizia Montelli, vice preside e referente dei Giochi Matematici per il plesso Plinio Il Vecchio, e Daniele Santarpia. Gli alunni hanno superato la semifinale svolta presso L’I.C. Nettuno 3 ed ora gareggeranno per la finale il prossimo 13 maggio all’università Bocconi di Milano.

"Al di là del risultato già raggiunto e quello che auguro loro di poter raggiungere nella finale del 13 maggio alla Bocconi di Milano, ciò che più conta è il loro impegno e la consapevolezza di aver dato il massimo per raggiungere un obiettivo – ha detto Mantini – e noi questo oggi celebriamo. Complimenti vivissimi a voi ragazzi, ai vostri insegnanti e alle vostre famiglie".