Dagli studenti universitari regali per i bambini nel reparto di Pediatria del Goretti

Regali per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti e per i bambini che si sottopongono alla vaccinazione contro il coronavirus presso il polo del capoluogo pontino: questa la bellissima iniziativa che ha visto protagonisti gli universitari di Latina con Sapienza in Movimento, l’associazione nata nel 2001 da un gruppo di studenti con il comune obiettivo di condividere idee ed esperienze nuove.

“Un importante momento di solidarietà e vicinanza che abbiamo fortemente voluto portare anche a Latina con la collaborazione della Sapienza, dell'ospedale Goretti e dell'amministrazione comunale. Abbiamo così potuto replicare con emozione quanto, pochi giorni fa, abbiamo svolto al policlinico Umberto I - commentano dall’associazione -. Questo momento solidale è stato il frutto della generosità e delle donazioni di regali da parte dell'intera comunità della Sapienza, tanto abbondante da consentirci la donazione anche a Latina”

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte anche il sindaco di Latina Damiano Coletta con la consigliera comunale e provinciale Valeria Campagna, il preside della Facoltà di Farmacia e Medicina, il professor Della Rocca, il direttore del Cersites, il professor Petrozza, la direttrice generale della ASL Latina Silvia Cavalli, il primario del reparto di Pediatria Riccardo Lubrano e il direttore sanitario Sergio Parrocchia.

Il sindaco di Latina ha voluto sottolineare “tutta la sensibilità e il senso di responsabilità degli universitari di Latina” che hanno reso possibile l’iniziativa. “E’ stato emozionante sottolineare il prezioso contributo che arriva anche dai più giovani nel sostenere l’importanza della vaccinazione".