Superenalotto, 14 vincite ancora non riscosse nel Lazio. Premi non ritirati anche a Latina

Vincitori del Superenalotto cercasi. Accade anche nel Lazio dove 14 premi non sono stati ritirati da dicembre a oggi, e ora c’è tempo per farlo solo fino alla fine del mese di marzo.

Come ricordano da Sisal, infatti, a dicembre del 2023, grazie all’iniziativa speciale “New Year’s Show” di SuperEnalotto SuperStar, sono stati assegnati ben 900 premi garantiti da 10mila euro ciascuno, nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi nei giorni di giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 dicembre.

“Tanti italiani hanno partecipato all’iniziativa speciale, giocando sia nei punti vendita fisici che online o da mobile, con l’App ufficiale SuperEnalotto o sui siti di gioco autorizzati disponibili su SuperEnalotto.it. E mentre i più fortunati stanno già gustando i benefici della vincita, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 900 premi, infatti, sono 14 quelli non ancora riscossi nel Lazio. É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita”.

I termini per la riscossione dei premi da 10mila euro ciascuno sono di 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, e scadranno quindi il 27, 28, 29 marzo a seconda della data del concorso giocato.

Una delle 14 vincite ancora non riscosse è stata centrata nella provincia di Latina e più precisamente a Formia. Di seguito le località delle vincite in attesa di riscossione, suddivise in base alla data del concorso giocato: