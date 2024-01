Taglio ai fondi per la cura dei disturbi alimentari: protesta degli studenti in piazza del Popolo

Sono pronti a scendere in piazza per protestare contro l'eliminazione dei fondi destinati alla cura dei disturbi alimentari, promossa dal governo Meloni. Sono i ragazzi della Rete degli Studenti Medi che alle 17.30 di oggi, venerdì 19 gennaio, si riuniranno in piazza del Popolo a Latina insieme alle associazioni "Chiedimi Come Sto" e "Fiocchetto Lilla”, nell’ambito di una mobilitazione nazionale.

“Condanniamo fermamente questa manovra governativa - spiegano in una nota - che trascura il sostegno alle persone affette da disturbi alimentari, considerati ancora troppo spesso problemi trascurabili. Nonostante il crescente tasso di mortalità dovuto a tali disturbi, il governo sembra sottovalutare questa problematica. Chiediamo al Governo di rivedere la sua posizione e di intervenire immediatamente per affrontare una questione che colpisce milioni di cittadini, specialmente i giovani, spesso lasciati senza supporto nel loro diritto alla salute.

Esigiamo - concludono dalla Rete degli Studenti Medi - che il Governo risponda alle difficoltà non solo di una generazione, ma di un'intera fascia di popolazione che continua a subire a causa della mancanza di consapevolezza e risorse finanziarie adeguate per garantire un sostegno efficace”.