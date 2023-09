Da due nidi sul litorale pontino nate oltre 100 tartarughine marine

Più di 100 piccole tartarughe marine sono venute alla luce nelle ultime ore da due nidi sul litorale pontino. Numeri davvero molto alti per una estate record con 17 nidi che sono stati individuati sulle coste laziali.

A dare la bella notizia come sempre Parchi Lazio, il portale delle Aree Protette del Lazio che in un post sui social racconta l’intensissima giornata di ieri, lunedì 18 settembre, dei volontari di Tartalazio.

“Nel pomeriggio, in contemporanea, sono stati aperti, al termine dei tempi fissati dai protocolli, ben due nidi, ovvero quello di San Felice e quello individuato in fase di schiusa, sabato scorso, sulla spiaggia di Sabaudia. In entrambi i casi sono state estratti moltissimi piccoli che, molto probabilmente, avevano difficoltà ad uscire da soli, forse a causa della compattezza della sabbia”. Facendo parlare i numeri, dal nido di Sabaudia, nel quale c’erano un centinaio di uova, “sono arrivate al mare oltre una sessantina di piccoli mentre da quello di San Felice sono emerse 57 tartarughine su 64 uova traslocate. Numeri piuttosto alti che ci confortano sull'efficacia del complesso delle procedure seguite” commentano dal portale Parchi Lazio.

“Chiuso anche il lunghissimo campo di San Felice, oggi, salvo ulteriori sorprese, sempre possibili, rimane sotto monitoraggio solo il nido tardivo di Latina, per il quale si dovrà aspettare addirittura il mese di ottobre” mentre tutto il team di TartaLazio ha voluto cogliere “l'occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno dato una mano, a volte decisiva, alle diverse fasi di questa lunghissima stagione di nidificazione, che ha visto la individuazione di 17 nidi e la nascita di oltre 600 tartarughine”. E non ancora finita.