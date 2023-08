Controesodo estivo, week end da bollino rosso per i rientri dalle vacanze. Attenzionate Appia e Pontina

Quarto e ultimo fine settimana di agosto da bollino rosso sulle strade all'insegna del ritorno a casa dalle vacanze. Si prevede traffico intenso verso le regioni del Centro-Nord e in particolare, Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di sabato 26 e domenica 27 agosto, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta.

Tra le osservate speciali in vista del grande rientro ci sono la strada statale 7 Appia tra Campania e Lazio, la statale 148 Pontina nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma, quest'ultimo in particolare nella serata di domenica.

In previsione dell'incremento dei flussi veicolari già a partire da ieri pomeriggio Anas sta presidiando la rete per mantenere fluida la circolazione: con il monitoraggio costante da parte del personale, il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza. Facendo parlare i numeri, nel terzo fine settimana di agosto il personale Anas è intervenuto per 564 soccorsi meccanici e 113 incidenti. Per quanto riguarda le strade con maggiore flusso veicolare spicca ancora la Pontina con oltre 93mila veicoli presso Ardea, nell'area metropolitana di Roma.

Cosa c'è da sapere prima di partire? Sono 811 i cantieri sospesi nell'ambito del piano di mobilità estiva, pari al 74% del totale (erano 1.100 gli interventi in corso). Tre cantieri su quattro sono stati quindi fermati fino al primo weekend di settembre. Anas ricorda anche che sabato 26 agosto dalle 8 alle 16, e domenica 27 agosto dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. La presenza su strada di Anas è di oltre 2200 risorse in turnazione costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale che assicurano il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24.