University Village a Formia, al via l’evento nazionale con 19 tra i migliori Atenei d’Italia

Si è alzato il sipario oggi a Formia sulla seconda edizione dell’University Village. Il taglio del nastro c’è stato questa mattina da parte del sindaco Gianluca Taddeo in piazza della Vittoria, insieme al presidente del Comitato organizzativo Nicola Migliore. “Le nuove generazioni rappresentano il nostro futuro. Il format che abbiamo voluto lanciare nel 2022 si è dimostrato un’idea vincente, soltanto il raddoppio degli Atenei certifica un risultato importantissimo ed è un’investitura che valorizza e amplifica l’immagine dell’intero territorio e sicuramente lo rafforzeremo sempre di più perché è un prodotto che funziona e sta raccogliendo grandi consensi e recensioni molto positive” ha detto il primo cittadino nell’inaugurare la kermesse promossa dal Comitato University Village in collaborazione con il Comune e Unindustria Lazio, da un pool di imprese private e con la partnership del Consorzio Turistico Città di Formia e di Archeo Formia, gestore dei siti archeologici, che per l’occasione saranno visitati gratuitamente sia la mattina che il pomeriggio.

L’incontro tra scuole e Atenei di tutta Italia

Tantissimi giovani hanno affollato il centro della città per presenziare all’inizio della manifestazione dedicata all'orientamento formativo e professionale universitario; un evento di profilo nazionale che ha richiamato l’attenzione mediatica con l’arrivo anche di tantissimi visitatori e curiosi e soprattutto gli attori principali, gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori provenienti da Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Umbria oltre che dagli istituti tecnici superiori (ITS), che hanno sin da subito animato e riempito gli stand delle Università. Tanti gli Atenei che hanno aderito all’iniziativa, quasi il doppio rispetto allo scorso anno: Mercatorum, l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, l’Università Telematica Pegaso, l’Università degli Studi Internazionali di Roma, l’Università Telematica San Raffaele di Roma, la Nuova Accademia della Belle Arti NABA, l’Università Carlo Cattaneo LIUC, l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, l’ITS Academy Lazio Digital, Fondazione ITS Meccatronico del Lazio, l’Università IULM di Milano, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Link Campus University, l’Università degli Studi di Trento, l’Università degli Studi di Siena, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Accademia della Moda di Milano, l’ITS Academy Fondazione Caboto, l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Taddeo: “Una preziosa occasione per tutto il comprensorio”

Il sindaco Gianluca Taddeo, accompagnato dagli altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dopo il benvenuto iniziale, ha salutato i tantissimi ragazzi giunti a Formia e ha personalmente visitato tutti gli stand dove sono presenti docenti e ricercatori anche dal Nord d’Italia che hanno apprezzato particolarmente questa scenografia che funge da volano di rilancio per la città. “E’ una preziosa occasione per tutto il comprensorio, ma non solo, e grazie a questa iniziativa mettiamo a disposizione delle giovani generazioni, per chi conclude gli studi superiori, una preziosa possibilità per apprestarsi a entrare nel mondo universitario colmando le proprie informazioni, scegliendo con la giusta convinzione e poi proseguendo il percorso formativo e professionale per il loro futuro. Abbiamo inserito dei percorsi anche culturali sul territorio – ha aggiunto il sindaco - in maniera tale che agli studenti presenti non solo da Formia, possano partecipare ai tre convegni organizzati nella Sala Ribaud del Palazzo Comunale su tematiche attuali e, nel contempo, visitare e ammirare le bellezze archeologiche esistenti nel nostro territorio. Un’opportunità unica per far capire ai giovani il valore di questo evento, per coltivarlo e valorizzarlo e indirizzarlo nella sua giusta direzione”.

“Un evento molto importante per i nostri ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado – gli ha fatto eco l’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Luigia Bonelli, perché in questi tre giorni avranno un’opportunità unica, bellissima e interessante. Si troveranno al cospetto di esperti professionisti del mondo del lavoro, di referenti di università di spessore provenienti da tutta Italia e soprattutto avranno la possibilità di dare delle risposte alle tante domande rispetto a quello che desiderano fare. Soprattutto di far coincidere queste loro aspettative, passioni con il mondo del lavoro che è in continuo cambiamento evolutivo e quindi ben vengano questi appuntamenti per i nostri giovani e da ex dirigente scolastica l’auspicio è di facilitarli al momento delle scelte perchè a volte ciò che piace non coincide con quello che alla fine loro desiderano”.

L’interesse alla manifestazione “lo dimostra la partecipazione di 19 Atenei e di tre ITS, quindi un totale di 22 espositori, più un terzo che è l’Archeo Formia, l’info point che abbiamo aggiunto per i siti archeologici della nostra città - ha detto il presidente del Comitato organizzativo Nicola Migliore -. Assolutamente va evidenziata la presenza importante in cui viene rappresentata tutta Italia con università del Nord, del Centro e del Sud. Questo è l’obiettivo dell’University Village, ovvero di permettere ai nostri ragazzi di incontrare atenei che sono normalmente distanti centinaia di km e di farli venire qui approfittando anche delle invidiabili condizioni meteo che favorisce senza intoppi la realizzazione dell’evento”.

I convegni

La tre giorni riservata al mondo accademico si è aperta oggi con il convegno dal titolo “Novel Food: Gusto-Salute-Storia-Qualità ed Economia”: dopo il saluto iniziale del sindaco Taddeo, il conference manager Giuseppe Rinaldi ha inaugurato la serie di interventi che hanno coinvolto il professor Giuseppe Nocca, già docente dell’IPSEOA “Angelo Celletti” di Formia, la professoressa Maria Solis, docente IPSEOA “Angelo Celletti” Formia - Unitelma Sapienza Roma, il professor Michele F. Fontefrancesco, docente Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, il Dr. Claudio Di Giovannantonio, Dirigente Arsial. Mercoledì 4 ottobre alle 10.30 il tema focale sarà la “Blue Economy: opportunità di sviluppo” e l’ultimo giorno, giovedì 5 ottobre, sempre alle 10.30 si parlerà di “Sostenibilità Ambientale – Green Economy: le future sfide per l’occupazione”.