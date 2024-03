Arriva Pasqua e tornano "Le uova della solidarietà" di Alessia e i suoi angeli

Torna anche quest’anno per Pasqua l’iniziativa benefica "Le uova della solidarietà" dell’Associazione Alessia e i suoi angeli.

Un progetto di raccolta fondi, quello ideato e portato avanti dall’associazione che ormai è una grande realtà nel territorio pontino, che è servito per aiutare a finanziare le scuole dell'infanzia e primarie di Latina e provincia in quei piccoli e grandi impegni economici che riguardano gli aspetti didattici, le attività ludiche, attrezzature tecnologiche, ma anche arredamenti e complementi per il benessere psicofisico dei ragazzi, che i ristretti bilanci degli istituti non riescono a realizzare.

"Nel corso degli anni, abbiamo acquistato moltissimo materiale: televisori, LIM, videoproiettori, strumenti per aule di scienze, stampanti, tablet, PC, ed altro ancora” spiega l’avvocato Amelia Vitiello, vice presidente di quella che una volta si chiamava onlus, ma che il nuovo ordinamento del terzo settore ora chiama APS.

Alessia e i suoi angeli sarà presente al centro commerciale Latina Fiori nelle giornate di sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 marzo per la vendita delle uova di cioccolato. Non vi resta che cercare il banchetto della associazione ed acquistare un uovo, così, concludono dall’associazione “faremo felice un fanciullo con la sorpresa e la deliziosa cioccolata, ma contemporaneamente aiuteremo il sostentamento di questa splendida realtà pontina di solidarietà ed inclusione”.