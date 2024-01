Vaccino anti-Covid 19, altre due giornate di open day a Latina e nel Lazio. Le informazioni

Secondo open day per la vaccinazione anti-Covid 19 a Latina e nel Lazio: l’iniziativa voluta dalla Regione Lazio dopo il primo fine settimana, quello del 6 e 7 gennaio, sarà replicata nel week end del 20 e 21 gennaio.

Durante la due giorni possono accedere liberamente e senza prenotazione alla vaccinazione contro il coronavirus presso le strutture delle aziende sanitarie, ospedaliere e degli Istituti presenti sul territorio regionale che aderiscono all’iniziativa tutte le persone di età superiore ai 18 anni.

La campagna voluta dalla Regione Lazio si pone l’obiettivo proprio di aumentare i vaccinati in un periodo dell’anno, come quello che stiamo vivendo in queste settimane, durante il quale viene registrato un aumento dei contagi, che cammina parallelamente anche con il picco influenzale.

Per quanto riguarda Latina le vaccinazioni potranno essere fatte nelle due giornate di sabato 20 e domenica 21 gennaio presso i poliambulatori al piano -1 dell’ospedale Goretti dalle 8.30 alle 13.30. Durante lo scorso open day nel territorio pontino sono state somministrate poco meno di 100 dosi di vaccino, in tutto il Lazio erano state oltre 3mila.

Vaccino anti-Covid 19: date e orari dell'open day

Di seguito il calendario e i centri vaccinali che garantiranno il servizio nelle date del 20 e 21 gennaio in tutto il Lazio:

ASL Roma 1

- Centro vaccinale via Jacobini: 20 e 21 gennaio (orario in programmazione)

- Circonvallazione Nomentana 498: 21 gennaio ore 8-13.30

ASL Roma 2

- Casa della salute S. Caterina delle Rose, via Nicolò Forteguerri: 20 e 21 gennaio ore 8.30-17.30

ASL Roma 3

- Casa della salute Lungomare Toscanelli Ostia: 20 gennaio ore 8-14

- Centro vaccinale via Portuense 57: 21 gennaio ore 8-14

ASL Roma 4

- Casa della salute Ladispoli via Aurelia Km 41.5: 20 gennaio ore 9-18

- Casa della comunità Fiano Romano via del Capocroce: 21 gennaio ore 9-18

ASL Roma 5

60 somministrazioni per centro vaccinale

- Guidonia Distretto Sanitario via dei Castagni n. 20-22: 20 e 21 gennaio ore 8.30-13.30

- Colleferro Distretto sanitario via degli Esplosivi n. 9: 20 e 21 gennaio ore 8.30-13.30

ASL Roma 6

- Polo Ospedaliero Genzano - E. De Santis Via Achille Grandi: 20 e 21 gennaio ore 8-14

ASL Frosinone

- Centro Vaccinale Alatri Loc Chiappitto: 20 gennaio ore 8.30-13.30

- Centro Vaccinale Sora, Via Piemonte: 20 gennaio ore 8.30-13.30

- Centro Vaccinale Isola Liri, Via Selva: 20 gennaio ore 8.30-13.30

- Centro Vaccinale Atina, Via Colle Melfa: 21 gennaio ore 8.30-13.30

- Centro Vaccinanle Cassino, via degli Eroi: 21 gennaio ore 8.30-13.30

ASL Latina

- Ospedale Goretti di Latina – Poliambulatori Piano -1: 20 e 21 gennaio ore 8.30-13.30

ASL Rieti

- Distretto 1 - Rieti, centro vaccinale via delle ortensie 28: 21 gennaio ore ore 9-18

- Distretto 2 - Poggio Mirteto, via Finocchieto: 20 gennaio ore ore 9-18

ASL Viterbo

Prenotazione telefonica da mercoledì 27 dicembre, dalle ore 9 alle 14, fino a esaurimento delle disponibilità ai numeri: 0761/237020-21-22

- Cittadella della salute di Viterbo, via Enrico Fermi, 15 - 1 piano: 20 gennaio ore 9-14 e 21 gennaio in programmazione

AO San Giovanni Addolorata

- Centro prelievi via San Giovanni in Laterano 155: 20 gennaio ore 15-20 e 21 gennaio ore 8-14

AOU S. Andrea

- Via di Grottarossa 1035-1039 - Locali della Pre-ospedalizzazione, piano terra, adiacente al centro accoglienza: 20 e 21 gennaio ore 8-14

INMI L. Spallanzani

- Via Portuense, 292 - presso la sala congressi: 20 e 21 gennaio ore 8.30-14.30

Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO

- ViaFermo Ognibene, 23: 20 e 21 gennaio ore 8-20

Policlinico Umberto I

- Edificio G. Eastman piano terra (locali CUPA): 20 e 21 gennaio ore 8-18

PTV- Policlinico Tor Vergata

- Policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81 medicina del lavoro, linea 2 verde, 2° piano: 21 gennaio ore 8-14

San Camillo Forlanini

- Padiglione Piastra -I piano: 20 e 21 gennaio ore 8-20