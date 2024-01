Covid 19, più di 1.200 vaccinazione nel primo giorno dell’open day. Oggi si replica

E’ iniziata ieri, nel giorno dell’Epifania, la due giorni dell’open day organizzata della Regione Lazio per la vaccinazione contro il Covid 19. Solo il 6 gennaio sono state somministrate in tutto lil Lazio 1.252.dosi, così distribuite nelle diverse aziende sanitarie regionali:

- 279 dosi Asl Roma 2;

- 209 dosi Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I;

- 156 dosi Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini;

- 155 dosi Irccs inmi L. Spallanzani;

- 99 dosi Asl Roma 3;

- 72 dosi Irccs Ifo Istituto Fisioterapici Ospedalieri;

- 59 dosi Asl di Frosinone;

- 55 dosi Asl Roma 6;

- 20 dosi Sismed

- 77 dosi Ifo

- 143 dosi Viterbo.

Oggi, domenica 7 dicembre, è prevista la seconda giornata dell’iniziativa che interessa anche la provincia di Latina. Le somministrazioni di vaccino anti-Covid 19 si possono fare infatti all’ospedale Sata Maria Goretti dalle 8.30 alle 13.30. Tutte le persone dai 18 anni in su possono accedere liberamente e senza prenotazione alla vaccinazione presso le strutture delle aziende sanitarie, ospedaliere e degli Istituti presenti sul territorio regionale che aderiscono all’iniziativa.

Di seguito i centri vaccinali che garantiranno il servizio:

- Asl Roma 1: centro di via Jacobini, dalle 8 alle 13.30;

- Asl Roma 2: Casa della salute Santa Caterina delle Rose, via Nicolò Forteguerri,

dalle 8.30 alle 17.30;

- Asl Roma 3: Centro vaccinale di via Portuense 571, dalle 8 alle 14;

- Asl Roma 4: Civitavecchia, piazza Verdi, dalle 9 alle 18;

- Asl Roma 5: Guidonia, Distretto sanitario di via dei Castagni, dalle 8.30 alle 13.30; Colleferro, Distretto sanitario di via degli Esplosivi, dalle 8.30 alle 13.30;

- Asl Roma 6: Genzano, Polo Ospedaliero, dalle 8 alle 14;

- Asl Frosinone: Frosinone, Centro vaccinale di via A. Fabi, dalle 8.30 alle 13.30; Anagni, Centro vaccinale, dalle ore 8.30 alle 13.30; Pontecorvo, Centro vaccinale, dalle 8.30 alle 13.30;

- Asl Latina: Ospedale S. M. Goretti, dalle 8.30 alle 13.30;

- Asl Rieti: Poggio Mirteto, Distretto 2, via Finocchieto, dalle 9 alle 18;

- Asl Viterbo: Viterbo, Cittadella della Salute, via Enrico Fermi 15, dalle 9 alle 17;

- INMI L. Spallanzani: via Portuense 292, dalle 8.30 alle 14.30;

- Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO: via Fermo Ognibene 23, dalle 8 alle 20;

- Policlinico Umberto I: dalle 8 alle 18;

- Policlinico Tor Vergata: dalle 8 alle 14;

- San Camillo Forlanini: dalle 8 alle 20;

Per ulteriori informazioni sul calendario degli appuntamenti, in costante aggiornamento, si consiglia di consultare il sito salutelazio.it e quello delle Aziende sanitarie di appartenenza.