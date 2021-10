Vaccini anti-Covid, terza dose nel Lazio: al via le prenotazioni anche per gli over 60

Procede la campagna vaccinale contro il coronavirus nel Lazio. E’ notizia delle scorse ore l’apertura delle prenotazioni per la dose addizionale, la meglio conosciuta terza dose, anche per i cittadini con età superiore ai 60 anni.

A darne notizia l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Anche attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook Salute Lazio, viene spiegato che le prenotazioni per gli over 60 anni che abbiano ricevuto la seconda dose da più di 180 giorni sono aperte da lunedì 11 ottobre.

Restano sempre due le modalità operative per prenotazione:

- online sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia che si desidera:

- tramite il proprio medico di famiglia che potrà contestualmente somministrare anche il vaccino antinfluenzale.

"La campagna vaccinale registra oltre 8,4 milioni di somministrazioni. E' stato raggiunto il 90% della popolazione adulta e oltre l'83% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale - ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa”. Per la terza dose - ha aggiunto - sono state superate le 30mila somministrazioni complessive”. Sempre da lunedì, inoltre, nelle farmacie sarà possibile trovare anche il vaccino Pfizer.