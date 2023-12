Le celebrazioni per i 10 anni del vescovo Crociata nella diocesi di Latina

Sono previste per venerdì 15 dicembre le celebrazioni per il decimo anniversario dell’ingresso del vescovo Mariano Crociata alla guida della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno.

Si tratta di una circostanza davvero importante innanzitutto per la diocesi oltre che per lui stesso, come ha riconosciuto monsignor Crociata scrivendo ai presbiteri e ai diaconi: “per questo motivo - ha detto - mi sono convinto a non lasciar passare sotto silenzio la circostanza”.

Ai fedeli della comunità ecclesiale diocesana, invece, il vescovo Crociata ha chiesto “di ricordare nella preghiera non solo me ma anche voi tutti nell’anniversario del mio ingresso in diocesi”. Poi, sempre a tutti l’invito per le 18 del 15 dicembre nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Latina, dove monsignor Crociata presiederà una celebrazione eucaristica “in ringraziamento per i beni che il Signore ha concesso a me e a voi in questi anni (affidando a Lui le mie e le vostre inadempienze). Sono grato a chi vorrà unirsi alla celebrazione; a tutti un grazie per la preghiera”.

La messa sarà concelebrata dal clero pontino. Per il vescovo Mariano Crociata questo suo anniversario alla guida della diocesi di Latina è un’occasione “per ricordare l’inizio del cammino comune che, come Chiesa, portiamo avanti ormai da dieci anni”.