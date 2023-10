Via Nascosa, la strada ancora chiusa per i lavori: prolungato il divieto di circolazione

E’ stato prolungato fino alla fine del mese il divieto di circolazione e di sosta per i lavori in corso su via Nascosa a Latina. Iniziati lo scorso 4 settembre gli interventi riguardano il tratto compreso tra via del Lido e il quartiere della Q5 e, secondo le prime previsioni, dovevano essere terminati per l’inizio di questo mese.

Nei giorni scorsi, invece, l’amministrazione comunale ha emanato una nuova ordinanza che prevede il prolungamento del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata fino alle 18 del 30 ottobre per tutti i veicoli "ad eccezione dei residenti accedenti alle proprietà private, dei mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori, degli autorizzati, delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso".

Lo scorso 10 ottobre, come si legge nell’ordinanza, infatti è arrivata dal Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza - Beni Comuni la richiesta di “una proroga della chiusura per poter ultimare i lavori di messa in sicurezza della strada Nascosa" al fine di “eseguire lo scavo per l’intervento sugli apparati radicali e il riempimento dello stesso”.