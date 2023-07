Lotto, nel Lazio vincite per 50mila euro: premiata anche la provincia pontina

Buone notizie per il Lazio e anche per la provincia di Latina. Una doppia vincita è stata infatti registrata al concorso del Lotto di giovedì 6 luglio. Come riporta Agipronews, la vincita più alta è arrivata a Roma, per un valore di 32.608,70 euro per una giocata da 3 euro, grazie all'opzione del Simbolotto sulla ruota Nazionale.

Ma anche la provincia pontina non resta a bocca asciutta. A Terracina, con una giocata da 5 euro sulla ruota di Roma, sono stati vinti 17.800 euro, indovinando i numeri 1-11-16-21. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,1 milioni di euro, per un totale di 588 milioni da inizio anno.