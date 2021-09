Rimproverano un uomo che sta urinando sulla loro auto: marito e moglie aggrediti

Rimproverano un uomo che sta urinando sulla loro auto e vengono aggrediti. A denunciare quanto accaduto ai carabinieri di Torvaianica a Pomezia è stata una coppia di romani.

Come riporta RomaToday, marito e moglie hanno raccontato di aver trascorso una giornata al mare a Capocotta; mentre stavano andando via, hanno riferito, sono stati spintonati da un uomo straniero che, poco dopo, si è messo ad urinare sulla loro auto parcheggiata lungo la via Litoranea. L’uomo, indispettito per essere stato redarguito, li ha così aggrediti: lui è stato preso a morsi, mentre la moglie ha è stata colpita con un pugno in piena faccia. A quel punto l’uomo è poi fuggito a bordo di un suv.

Allertati i soccorsi, la coppia è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Pomezia per le cure del caso: per il marito la prognosi è stata di 10 giorni, di 15 per la donna. Dopo quanto accaduto, ieri hanno sporto denuncia; le indagini sono ora in corso da parte dei carabinieri.