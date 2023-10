Violenza sessuale e maltrattamenti sulla moglie: "Voleva anche che gli lavassi i piedi"

Ennesimo caso di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Questa volta la segnalazione è arrivata da una giovane donna di nazionalità indiana che ha denunciano il marito, 29enne anche lui indiano, per una serie di episodi che si sarebbero verificati nel corso dell'estate nella loro abitazione di Bella Farnia.

Secondo il racconto della vittima lui, che lavora come bracciante in un'azienda agricola di Borgo Grappa, l'avrebbe ripetutamente maltrattata chiedendole addirittura di lavargli i piedi e in qualche occasione l'avrebbe anche costretta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà. La denuncia raccolta dai carabinieri della frazione di Latina ha indotto il pubblico ministero Marco Giancristofaro a chiedere un'ordinanza con divieto di avvicinamento alla donna iscrivendo lui nel registro degli indagati per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.

Stamattina in sede di interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone il ragazzo, assistito dall’avvocato Alfonso Falcone, ha negato di avere mai limitato la libertà della moglie e di averne abusato. La difesa ha chiesto la revoca della misura restrittiva e il gip si è riservato di decidere inviando gli atti al pm per un parere.