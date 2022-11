Imprenditore con la barca e il reddito di cittadinanza: scoperto dalla Finanza

Tredici persone con reddito di cittadinanza, ma tutte intestatarie di imbarcazioni da diporto. E' quanto hanno scoperto le fiamme gialle aeronavali di Civitavecchia attraverso un'indagine di polizia economico finanziaria. I finanzieri stanno approfondendo le informazioni acquisite in oltre 3.800 controlli eseguiti in mare negli ultimi due anni attraverso un controllo incrociato tra la banca dati della guardia di finanza e quella dell'Inps.

Uno dei controlli è stato eseguito ad Anzio dalla sezione operativa navale della Finanza. La verifica ha permesso di scoprire un uomo con un'imbarcazione ormeggiata in porto intestata a una società di cui era amministratore unico. Nella sua dichiarazione all'Inps aveva dunque omesso di dichiarare che era rappresentante e amministratore di ben 7 società e di essere in possesso di partecipazioni societarie per un valore di oltre 100mila euro. Inoltrr aveva un patrimonio immobiliare, definito ai fini Isee, di 160mila euro. Anche l'imprenditore dunque, come tutti gli altri percettori del reddito di cittadinanza, è stato segnalato all'autorità giudiziaria e contemporaneamente all'Inps per l'interruzione immediata dell'erogazione del reddito di cittadinanza e l'avvio del recupero delle somme percepite indebitamente.