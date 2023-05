Violenza sessuale su una 19enne, prima svolta nelle indagini: c'è l'identikit dell'aggressore

C'è una prima importante svolta sul caso della violenza sessuale subita da una ragazza di 19 anni ad Anzio, fermata in strada e poi trascinata in un rifugio da uno sconosciuto subito dopo essere scesa da un autobus per fare ritorno a casa. Come riporta Roma Today, l'aggressore sarebbe stato infatti ripreso da alcune telecamere di sorveglianza installate lungo il tratto della Nettunense dove si trovava la fermata del bus.

Gli investigatori hanno analizzato le immagini che potrebbero essere utili a identificare il responsabile. Ci sarebbe dunque anche un identikit e non si esclude che nei prossimi giorni la ragazza venga sentita di nuovo dalla squadra mobile con l'aiuto degli psicologi per ricostruire quanto accaduto.