Quattro auto distrutte dalle fiamme: indagano i carabinieri

Allarme tra i residenti nella notte tra il 2 e il 3 dicembre, sveglianti da un forte odore bruciato e dall'arrivo di carabinieri e vigili del fuoco che hanno operato per circa un'ora per spegnere un incendio che ha distrutto quattro auto ad Anzio. Le fiamme sono divampate in via Bottego e sono partite da una Smart. Da lì il rogo ha coinvolto una Audi A3, una Tara e una Fiat 500.

I carabinieri di Anzio stanno lavorando per verificare se si sia trattato di un evento doloso oppure casuale. I Vigili del fuoco non hanno trovato inneschi ma la situazione è ancora al vaglio. Nessuna ipotesi è esclusa.