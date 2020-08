Anzio, in casa la polizia trova 2,5 chili di droga tra marijuana e hashish: 23enne arrestato

Un appartamento “destinato alla coltivazione, preparazione, conservazione e vendita di hashish e marijuana” quello scoperto dalla polizia ad Anzio. Un giovane di 23 anni del posto è stato arrestato al termine di una serie di accertamenti.

Da giorni gli investigatori del Commissariato di Anzio e Nettuno, diretto da Andrea Sarnari, erano sulle tracce di un giovane pusher di cui conoscevano solo il nome di battesimo; da questo, però, sono partiti accertamenti e appostamenti che hanno portato all’operazione di ieri. Gli agenti hanno infatti intercettato un sospetto a bordo di un’utilitaria; il suo nervosismo li ha indotti a procedere con dei controlli: effettivamente il giovane negli slip nascondeva una dose di marijuana.

La conferma al sospetto che il giovane fosse il pusher “segnalato” è arrivata dalla perquisizione domiciliare: in un comparto, a cui si accede spostando un armadio a muro, suddiviso in 3 sezioni, erano state allestite altrettante serre professionali complete di lampade, umidificatori e timer per gestire le varie fasi (crescita ed essicazione) di produzione della marijuana. Altra droga è stata trovata in giro per l’appartamento; in parte in preparazione per essere venduta ed altra conservata nel congelatore.

Al termine della perquisizione, complessivamente, sono stati sequestrati più di 2 chili di marijuana, mezzo chilo di hashish e 1300 euro in contanti. Per il giovane è così scattato l'arresto.