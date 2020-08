Anzio: rimproverati in strada da un agente, loro gli tirano contro dei petardi

Domenica pomeriggio movimentata ad Anzio al termine della quale tre uomini sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso. I tre, dopo un lite verbale con un agente libero dal servizio che li aveva ripresi per una guida spericolata, gli hanno tirato contro trer petardi ferendo oltra al poliziotto anche un passante.

I fatti sono accaduti nella giornata di ieri, domenica 2 agosto, nei pressi di via Vinicio: secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale Stazione intervenuti sul posto dopo l'accaduto, i tre uomini - di 37, 40 e 43 anni - erano a bordo di una Renault quando il conducente si è reso protagonista di una serie di manovre azzardate.

Comportamento che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione di un agente libero dal servizio che dopo essersi avvicinato li ha richiamati. E’ a questo punto che la situazione è degenerata. Dopo una prima discussione verbale, i tre uomini hanno aggredito il poliziotto fino ad arrivare a tirargli contro tre petardi la cui esplosione ha ferito non solo l’agente ma anche un passante, un uomo di 58 anni, come riposta RomaToday, residente ad Aprilia.

Scattato l’allarme sulle tracce dei tre uomini si sono posti i carabinieri di Anzio che poco dopo li hanno rintracciati, identificati e denunciati. Il poliziotto e il passante di Aprilia hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale per le abrasioni e le ustioni riportare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.