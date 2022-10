Picchiato, minacciato con un rasoio alla gola e poi rapinato mentre cammina in strada

Aggredito, picchiato e rapinato mentre cammina in strada. E’ accaduto ad Anzio nella giornata di ieri, lunedì 24 ottobre, e ha visto vittima del violento episodio un cittadino di origini stranieri che è stato avvicinato da tre sconosciuti: prima gli è stato dato un pugno in faccia, poi gli è stato puntato un rasoio alla gola prima di essere rapinato.

Momenti di paura quelli vissuti lungo corso Italia dalla vittima che, come riporta oggi RomaToday, sotto choc e con il viso tumefatto si è poi presentato da solo al Commissariato di polizia Anzio-Nettuno. Dopo aver raccontato quanto accaduto agli agenti, questi hanno immediatamente raggiunto corso Italia dove sono riusciti a trovare uno dei tre presunti aggressori mentre ancora tentava di nascondersi tra le auto in sosta.

Bloccato è stato riconosciuto dalla vittima e successivamente identificato in un uomo di 42 anni di origini marocchine che è stato sottoposto a fermo, poi convalidato. Per lui si sono aperte quindi le porte del carcere mentre son ancora in corso le indagini per risalire agli altri due aggressori.