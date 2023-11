Ubriaco, all'arrivo dell'ambulanza aggredisce i sanitari

Era completamente ubriaco e, all'arrivo dell'ambulanza del 118 che doveva soccorrerlo, ha aggredito i sanitari. L'episodio è accaduto alla periferia di Aprilia nella tarda mattinata di mercoledì. Sul posto si è reso necessario l'intervento del personale dei carabinieri della sezione radiomobile del Reparto territoriale con l'ausilio dei militari della stazione di Aprilia.

I carabinieri hanno bloccato il paziente mettendo in sicurezza il personale dell'ambulanza e dopo gli accertamenti di rito, raccolte le testimonianze, hanno denunciato l'uomo in stato di libertà. Si tratta di un 27enne del posto, già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.