Truffa del finto nipote: così i carabinieri hanno incastrato i due malviventi in trasferta

Hanno agito sempre con lo stesso metodo ormai noto. Una telefonata a un'anziana da parte di un finto nipote la avvertiva che sarebbe stato arrestato e rischiava di finire in carcere. Servivano soldi urgentemente da consegnare a un avvocato e che sarebbero stati prelevati da alcuni amici. Così la donna, questa volta residente nel comune di Aprilia, è caduta nel tranello e ha ceduto.

Quando alla sua porta ha bussato un giovane spacciandosi per un amico del nipote, gli ha consegnato tutti i gioielli che aveva in casa, alcune centinaia di euro addirittura il bancomat per poter prelevare. Solo più tardi, con l'aiuto dei familiari, ha compreso di essere stata vittima di una truffa.

Intanto, i carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato ad Aprilia un'auto presa a noleggio proveniente dalla Campania e, avendo notato che uno dei due occupanti si allontanava in fretta, hanno deciso di approfondire le verifiche, scoprendo nell'abitacolo gioielli e una somma di denaro in contante, pari a 1.500 euro, prelevata con il bancomat dai truffatori. L'uomo alla guida non ha saputo fornire spiegazioni e così è stato identificato e condotto in caserma per accertamenti.

L'anziana nel frattempo, si era già recata al comando per presentare una formale denuncia e raccontare quanto le era capitato. E ha potuto così riconoscere i gioielli che i carabinieri le hanno mostrato. Per l'uomo e per il suo complice rintracciato poco dopo dai militari è dunque scattato l'arresto. Entrambi sono originari della Campania.