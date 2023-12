Maltrattamenti e lesioni ai familiari: condanna a quattro anni e arresto

Accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti risalgono al mese di dicembre del 2021 e per quegli episodi il responsabile è stato condannato. Si tratta di un 42enne residente a Pomezia, al quale i carabinieri hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura di Latina.

L'uomo, dopo la sentenza del tribunale, deve infatti espiare una pena detentiva di quattro e sei mesi, da scontare in carcere. Le indagini erano state affidate, dopo la denuncia dei fatti, ai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia. Il 42enne è stato rintracciato dai militari nel comune di Ardea e dopo le formalità di rito è stato trasferito nella casa circondariale di Latina.