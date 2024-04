Controllato al pronto soccorso: aveva un etto di hashish

Un arresto ad Aprilia da parte dei carabinieri del Norm è scattato per un cittadino di 29 anni, accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo, già oggetto di una segnalazione per allontanamento volontario, è stato controllato dai militari dell'Arma al pronto soccorso.

In una successiva perquisizione domiciliare nella sua abitazione è stato scoperto e sequestrato quasi un etto di stupefacente, hashish in particolare. Il giovane è stato quindi arrestato e temporaneamente trattenuto nelle camere di sicurezza del reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.