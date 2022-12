Ladro sorpreso a rubare in un'abitazione: inseguito e arrestato

Nel corso della notte del 26 dicembre ha divelto la persiana di un’abitazione e si è introdotto all’interno per rubare ma è stato notato da qualcuno che ha prontamente dato l’allarme ai carabinieri. Il furto è stato commesso nel territorio di Aprilia e i carabinieri della sezione Radiomobile del reparto territoriale sono intervenuti in seguito a una segnalazione arrivata al numero unico 112. Una volta sul posto i militari hanno notato un uomo che si allontanava portando con sé oggetti e materiale appena portati via dell’abitazione.

E’ scattato quindi un inseguimento a piedi per le campagne circostanti fino a quando il ladro è stato bloccato. L’uomo è finito agli arresti per furto aggravato ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri ribadiscono che la collaborazione della cittadinanza assume in queste circostanze un ruolo determinante per le attività di segnalazione e contrasto dei fenomeni criminali.