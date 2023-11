Maltratta e minaccia il padre per avere i soldi

Maltrattamenti, botte, minacce. Tutto per avere denaro dal padre. L'incubo di un genitore è finito con l'arresto di un uomo di 34 anni, accusato appunto di maltrattamenti. I fatti avvenuti nel territorio di Aprilia.

All'ennesima aggressione consumata in famiglia i carabinieri della sezione Radiomobile del Reparto territoriale, diretto dal tenente colonnello Paolo Guida, sono intervenuti per mettere fine alle violenze. Attraverso il racconto della vittima i militari hanno ricostruito il quadro di vessazioni, minacce e continue pressioni psicologiche messe in atto dal figlio, tossicodipendente, nei confronti del genitore per riuscire a farsi consegnare le somme di denaro di volta in volta richieste. Su dispostizione della procura il 34enne è finito gli arrest e si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.