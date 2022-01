Maltrattamenti e minacce alla moglie e ai tre figli minori: arrestato marito violento

Un arresto è scattato nella notte ad Aprilia da parte del personale della sezione radiomobile dei carabinieri del reparto territoriale. Una chiamata al 112 ha segnalato una lite familiare, che ha richiesto l'intervento dei militari.

Questi ultimi hanno raggiunto l'abitazione indicata e arrestato in flagranza di reto un 32enne originario di Albano Laziale, in provincia di Roma, per i reati di minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia. Vittime dell'uomo erano la compagna 35enne e i tre figli minori della coppia.

Un secondo arresto è avvenuto proprio nella mattinata di oggi, 10 gennaio, a carico di un 31enne di Aprilia. Il provvedimento questa volta è stato eseguito sulla base di un'ordinanza firmata dal gip del tribunale di Latina come aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento. Il 31enne, per il quale era stato disposto il divieto di avvicinamento alla madre 72enne, aveva infatti violato la disposizione e ora è destinatario di una misura cautelare in carcere.