Cambio al vertice della guardia di finanza di Aprilia: arriva il comandante Leopoldo Festa

Passaggio di consegne alla tenenza della Guardia di Finanza di Aprilia, dove il Luca Spedicato, alla guida del reparto da due anni, ha lasciato il comando al sottotenente Leopoldo Festa. Il sottotenente Leopoldo Festa, 42 anni, originario di Taranto, laureato in Scienze politiche, arriva nella provincia pontina dalla tenenza di Comacchio.

L’ufficiale, nel suo intervento di saluto, ha ringraziato i vertici delle Fiamme Gialle per la fiducia accordatagli nel conferirgli il nuovo incarico, assicurando da subito il massimo impegno e una assoluta collaborazione alle autorità locali per proseguire e portare avanti l’attività di prevenzione e contrasto degli illeciti economico-finanziari attraverso un’azione operativa e sinergica con le altre forze di polizia.

Il capitano Spedicato, trasferito al nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova, nel salutare il reparto, ha invece voluto ringraziare per il sostegno avuto in questi anni. Il comandante provinciale, colonnello Umberto Maria Palma, ha ringraziato il capitano Spedicato per il lavoro svolto alla guida del reparto del Corpo e ha contestualmente rivolto al sottotenente Festa il suo personale augurio di buon lavoro, nel delicato incarico di comandante di una tenenza fortemente impegnata come quella di Aprilia.