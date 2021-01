Aprilia, fermato durante un controllo e trovato con la droga: 35enne arrestato

Fermato nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di droga. Per questo un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia. Tutto è accaduto durante la notte appena trascorsa nell’ambito di un’attività finalizzata alla prevenzione e contrasto dei reati in materia di stupefacenti e condotta dai militari del locale Norm.

In particolare, dopo essere stato fermato per un controllo, l’uomo è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti tra cui perquisizioni personale e veicolare nel corso delle quali i carabinieri hanno rinvenuto 3 grammi di cocaina, 2 grammi di marijuana e altrettanti di hashish.

Arrestato, il 35enne, al termine delle formalità di rito e come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo.