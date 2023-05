Percepivano il reddito di cittadinanza dichiarando il falso: danno da 30mila euro

Ancora denunce nei confronti di cittadini stranieri percettori del reddito di cittadinanza senza avere i requisiti necessari per ottenerlo. Nell'ambito delle strategie di contrasto predisposte dal comando provinciale dei carabinieri di Latina, i militari del reparto territoriale di Aprilia, in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro, hanno effettuato specifici accertamenti e controlli sulla documentazione fornita da alcuni cittadini stranieri beneficiari della misura di sostegno al reddito.

L'analisi incrociata dei dati ha portato alla denuncia di due rumeni e di una donna ecuadoregna per aver dichiarato false attestazioni sull'identità o condizioni personali per ottenere il rilascio del reddito di cittadinanza. I tre stranieri sono ritenuti responsabili anche di truffa per aver percepito indebitamente erogazioni pubbliche per ben 63 mensilità complessive. Il totale del danno quantificato ammonta a 30.678 euro.