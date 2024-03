Dà in escandescenza al pronto soccorso e inveisce contro sanitari e carabinieri

Ha creato scompiglio all'interno del pronto soccorso, rifiutando di sottoporsi ai controlli e scagliandosi contro i carabinieri. E' accaduto ad Aprilia, dove i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale hanno denunciato all'autorità giudiziaria un cittadino straniero di 35 anni.

I militari dell'Arma sono stati allertati dal personale sanitario perché il paziente stava dando in escandescenze, ma una volta sul posto ha cominciato a inveire contro gli operanti, rifiutandosi di sottoporsi a un controllo. Per lui è quindi scattata una denuncia per il reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

.