Servizio antidroga dei carabinieri: due giovani trovati con oltre 200 dosi di cocaina e crack

Ha portato all’arresto di due giovani l’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti condotta nei giorni scorsi dai carabinieri del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia.

Il servizio antidroga ha visto scendere in campo i militari della Sezione Radiomobile che hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 30enne italiano e di un 31enne di origini ivoriane, entrambi del posto e già noti alle forze dell’ordine.

Nel corso dei controlli i due sono stati trovati in possesso di circa 100 grammi di crack e cocaina, che erano già divisi in circa 200 dosi confezionate per la successiva vendita, e di oltre 700 euro in contanti. Al termine di tutti gli accertamenti per i due giovani è scattato così l’arresto.