Chili di droga nascosta nei giocattoli, condannato a tre anni e quattro mesi

Ha patteggiato la pena ed è stato condannato a tre anni e quattro mesi di carcere Loris Baldassini, il 29enne arrestato ad Aprilia insieme ad un coetaneo con un carico di droga nascosta all’interno di giocattoli.

I due erano stati arrestati il 21 ottobre 2021 in seguito ad un controllo dei carabinieri che perquisendo l’abitazione a casa di Baldassini – dove l’altro aveva appena consegnato un pacco – avevano trovato 64 grammi di cocaina, 74 grammi di hashish e 2,3 chili di marijuana. Il pacco appena arrivato a destinazione conteneva invece dei giocattoli, all'interno dei quali c’era oltre un chilo e mezzo di hashish.

Questa mattina il giovane, assistito dall’avvocato Sandro Marcheselli, è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giorgia Castriota per rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa ha chiesto ed ottenuto di poter patteggiare la pena e per Baldassini, che si trova agli arresti domiciliari, è arrivata una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione.