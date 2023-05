Gattino incastrato in un tombino: salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Aprilia sono intervenuti in piazza Don Luigi Sturzo per soccorrere un animale. Si trattava di un piccolo gattino rimasto incastrato all'interno di un tombino di scolo lungo la strada. Ad allertare la sala operativa è stato un edicolante che si trovava poco lontano, attirato dal miagolio dell'animale.

La squadra si è attivata per recuperare il gatto riuscendo a tirarlo fuori dal tombino e a metterlo in salvo. Subito dopo l'animale è stato asciugato e rifocillato e successivamente portato da un veterinario di turno per le cure del caso.