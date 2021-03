Incendio in un'abitazione ad Aprilia, intervento dei vigili del fuoco: l'edificio dichiarato inagibile

Incendio ieri, 5 marzo, nella città di Aprilia. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione alla sala operativa del 115 di un rogo divampato in località Selciatella. La squadra territoriale del luogo ha constatato la presenza di un incendio che stava coinvolgendo un nucleo abitativo autonomo, ma per fortuna in quel momento all'interno non era presente nessuno.

Sono quindi inziiate le operazioni per domare il fuoco e per limitare i danni, con il supporto di un'autobotte proveniente dalla città di Latina. Le fiamme hanno interessato i materiali all'interno dei vani e danneggiato il tetto in legno dell'abitazione. L'edificio è stato dunque dichiarato inagibile. Non è stato possibile accertare le cause del rogo.