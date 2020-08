'Lazio dei fuochi', dibattito aperto a Aprilia dopo il rogo alla Loas

Si intitola ‘Lazio dei fuochi’ il convegno in programma per venerdì ad Aprilia su iniziativa del deputato Raffaele Trano per cercare di fare chiarezza sulla vicenda che ha interessato l’azienda Loas.

“Con il rogo della Loas e gli alti livelli di sostanze inquinanti registrati dai tecnici – sottolinea il parlamentare pontino - gli annosi problemi ambientali di Aprilia sono diventati un caso. La città è circondata da aziende a rischio di incidente rilevante, con piani di sicurezza caratterizzati ancora da troppi vuoti, e da troppe realtà considerate meno rischiose ma che nei fatti diventano fonti di disastri. Dopo l’incendio alla Eco X, cosa è cambiato per gli abitanti della fascia territoriale tra Pomezia e Cisterna che racchiude diversi nuclei industriali in continua evoluzione? Venerdì, con l’aiuto di esperti di primo piano, cercheremo di approfondire la normativa del settore e fare chiarezza sulle informazioni frammentarie che stanno circolando in queste ore. Vogliamo fornire ai cittadini ed ai comitati che li rappresentano gli strumenti per comprendere le diverse sfaccettature e giungere ad una proposta di lavoro per il futuro. Il senso di questo convegno è proprio quello di evitare a tutti i costi che il Lazio diventi una nuova terra dei fuochi. Nessuno, né tecnici né politici, davanti a questo scempio, può girarsi dall’altra parte”.

L’appuntamento è venerdì 28 agosto alle 17.30 presso l’hotel Enea di Aprilia. Relatori del convegno, moderato dal giornalista Clemente Pistilli, saranno Nicoletta Valle, biologa libero professionista e Giorgio Libralato, ecologista e perito ambientale mentre a introdurre l’oggetto dell’incontro sarà il deputato Raffaele Trano. Sono inoltre previsti gli interventi di Monica Laurenzi, assessore all’Ambiente Ecologia ed Energia del Comune di Aprilia e di Davide Zingaretti, consigliere comunale di Aprilia.