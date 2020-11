Anziano investito a Aprilia, un rinvio a giudizio per omicidio colposo

Rinvio a giudizio per omicidio colposo per l’uomo che il 10 agosto 2018 ha investito l’86enne Giulio De Angelis su via del Genio Civile ad Aprilia provocandone la morte a distanza di qualche giorno.

L'uomo di 34 anni è comparso questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone che, a conclusione della camera di consiglio ha accolto la richiesta del pm Giancristofaro e lo ha rinviato a giudizio.

La vittima quella mattina era stata presa in pieno dalla Renault Clio alla cui guida c’era l’imputato e scaraventata a terra: l’automobilista si era fermato a prestare i primi soccorsi poi De Angelis era stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti in gravissime condizioni ed era morto a distanza di dieci giorni a causa delle ferite riportate. Il processo è stato fissato per il 19 aprile del prossimo anno.