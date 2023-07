Una giornata senza acqua, la città si ferma: chiusi anche i servizi di assistenza domiciliare

Quella di domani, martedì 18 luglio, sarà una giornata decisamente difficile per i cittadini di Aprilia. Alle previsioni da bollino rosso per quanto riguarda le temperature record che si registreranno si aggiungerà infatti l’interruzione della fornitura idrica sull’intero territorio comunale disposta da Acqualatina dalle 8.30 alle 18.30 per un intervento sulla centrale idrica di Carano.

Un evento che ha indotto il sindaco Lanfranco Principi – che aveva già disposto la chiusura delle sedi del Comune di Piazza Roma 1 e piazza del Bersaglieri – ad adottare analogo provvedimento per tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale - ad eccezione dei plessi scolastici situati nelle località di Campoleone e Campoverde - delle strutture socio sanitarie e di tutti gli uffici comunali. Il tutto “per evitare le conseguenze di natura igienico-sanitaria derivanti dell’interruzione idrica programmata da Acqualatina”. Resteranno quindi chiusi tutti gli edifici scolastici del territorio comunale, il nido comunale “Domenico D’Alessio” di via Giustiniano, la Biblioteca Comunale Manzù; le strutture gestite dall’Azienda Speciale Multiservizi Struttura semiresidenziale Giardino dei Sorrisi, servizio di assistenza domiciliare SAD, Servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili SAPIS e il Centro Sada.

Provvedimenti inevitabili mentre a nulla sono serviti i numerosi appelli alla società che gestisce il servizio idrico. Aprilia Civica in particolare, proprio in virtù dell’emergenza caldo di questi ultimi giorni e considerate le previsioni da bollino rosso per la giornata di martedì aveva chiesto se non fosse il caso di posticipare i lavori in una fase meno emergenziale. O di effettuare i lavori durante le ore notturne “a tutela dei cittadini e in special modo delle fasce più sensibili della popolazione come anziani, malati e minori. Se si tratta di un intervento non urgente crediamo sia doveroso non mettere in crisi i cittadini di Aprilia proprio in questi giorni di forte emergenza caldo” si legge in una nota.

Ma sembra che l’intervento sulla condotta al serbatoio principale che si è rotta non possa essere effettuato in orario notturno quindi Aprilia resterà senza acqua per quasi 12 ore.